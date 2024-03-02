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Жительница Тюменского района убила человека на спор

Происшествия, 15:58 02 марта 2024

Жительница Тюменского района, обвиняемая в убийстве местного жителя, предстанет перед судом, сообщает региональное управление СК РФ.

По версии следствия, в д. Падерина Тюменского района в ночь на 26 декабря 2023 года 36-летняя обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поспорила с приятелем о том, что сможет убить их общего знакомого. Вооружившись ножом, женщина пришла в частный дом к 36-летнему потерпевшему. Увидев спящего мужчину, злоумышленница нанесла ему один удар в область грудной клетки. От полученного ранения последний скончался на месте.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи и с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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