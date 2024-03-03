Совместные образовательные программы обсудили Тюменская область и Китай на ВФМ

| Фото: скриншот видео инфоцентра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео инфоцентра правительства Тюменской области

Совместные образовательные программы и создание кампуса мирового уровня в Тюмени обсудили представители Тюменской области и КНР на Всемирном фестивале молодежи в Сочи 3 марта.

"Достигнут ряд договоренностей по развитию сетевых партнерских образовательных программ, которые реализуют наши вузы. Студенты из Китайской Народной Республики уже учатся в наших университетах, и я уверен, что это только начало. Все раскрывать не буду. Встреча с вице-президентом Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами Юань Миндао прошла конструктивно. Уверен, что впереди у нас есть интересные проекты, востребованные и в России, и в Китае", - рассказал заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

По итогам встречи стало известно, что студенты из Тюменской области посетят Китай, сообщает инфоцентр правительства региона. На ВФМ по программе "Культурное шефство" Тюменская область курирует сверстников из Китая. Одна из задач — познакомить гостей с русской культурой.