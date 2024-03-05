В Тюмени сдан в эксплуатацию жилой комплекс с двухуровневыми квартирами

t.me/gus72to t.me/gus72to

Комплекс многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями в 5-м Заречном микрорайоне по ул. Газовиков, 40 сдал в эксплуатацию застройщик ООО "Брусника". По итогам визита инспекторов Госстройнадзора компании выдано положительное заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации, сообщает ГУС Тюменской области.

Комплекс из 9-10-этажных секций включает 209 квартир — от студий до четырехкомнатных.

Начальник инспекторского отдела управления Госстройнадзора по Тюменской области Сергей Василенко рассказал, что в проекте предусмотрены различные планировки квартир, в том числе варианты с террасами и двухуровневые квартиры. Новые жильцы оценят обустройство придомовой территории и подземного паркинга, где располагаются машиноместа и кладовые, отметил он.