В Тюменской области акции "Сад памяти" пройдет в 22 лесничествах

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В 22 лесничествах проведут акцию "Сад памяти" в Тюменской области в 2024 году. Посадить деревья в лесах планируют в мае, сообщает департамент лесного комплекса.

Акция пройдет уже в пятый раз по всей стране. В этом году ее посвятят событиям 1944 года, а также теме единства, исторической и семейной памяти в рамках объявленного в России Года семьи.

Присоединиться и внести свой вклад в восстановление лесов смогут все желающие. Точные даты проведения и сроки подачи заявок для участия будут размещены в апреле на сайте департамента лесного комплекса Тюменской области.