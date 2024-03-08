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Владимир Якушев: женщины вдохновляют нас на новые свершения

Политика, 09:50 08 марта 2024

Фото: uralfo.gov.ru

Женщины вдохновляют нас на новые свершения и поступки. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, поздравляя жительниц УФО с Международным женским днем.

"Каждый год вы согреваете этот день своими улыбками. Наполняете его добром и нежностью. На вашей созидательной энергии, на ваших знаниях, профессионализме и трудолюбии держатся целые отрасли. Вы успешно совмещаете самые разные роли: самозабвенно отдаетесь работе и при этом остаетесь заботливыми мамами, бабушками, сестрами, женами, дочерями", - говорится в поздравлении.

Особенно ярко лучшие качества женщин проявляются в дни испытаний, считает Владимир Якушев.

"В этот день особенно хочется поздравить тех из вас, кто защищает нашу страну на передовой специально военной операции. Трудится на оборонных заводах. Ждет близких, которые выполняют свой ратный долг на поле боя. Оказывает гуманитарную помощь. Спасибо вам за вашу смелость, за ваш труд, за вашу любовь и чуткость, поддержку и веру. За то, что делаете наш мир лучше!", - подчеркнул он.

Владимир Якушев пожелал женщинам весеннего настроения, крепкого здоровья, счастья и радости.

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