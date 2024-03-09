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Тюменцы от 10 до 17 лет смогут купить ж/д билеты на лето за полцены

Общество, 17:10 09 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Скидки в размере 50% на проезд детей от 10 до 17 лет включительно в период с 1 июня по 31 августа предоставляет холдинг РЖД. Оформить билеты по спецтарифу можно с 5 марта.

Скидка предоставляется всем детям в возрасте от 10 до 17 лет включительно при оформлении проездных документов в общие и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования, включая фирменные, и вагоны 2 и 3 класса моторвагонного подвижного состава электропоезда дальнего следования поездов АО "ФПК" при следовании по территории Российской Федерации (от/до станций РФ).

Также уже пятый год подряд дети от 10 до 17 лет включительно в летние каникулы смогут путешествовать по специальным ценам и в купейных вагонах двухэтажных поездов. При этом цена билета для них будет сопоставима с половиной стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне, сообщает пресс-служба РЖД.

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