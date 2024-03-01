В Тюмени стартовала регистрация на областную Студвесну

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на областной фестиваль "Студенческая весна" стартовал в Тюменской области. Отборочный этап состоится с 1 по 14 апреля, сообщают организаторы.

Тюменцы могут показать свой талант в 12 направлениях: "Музыкальное", "Танцевальное", "Театральное", "Оригинальный жанр", "Мода", "Концертные программы", "Медиа", "Видео", "Интеллектуальные игры", "Машины Голдберга", "Хакатон", "Арт". Участников ждут кастинги с федеральными экспертами, финальные шоу, гала-концерт, а также новые знакомства и уникальный опыт.

Регистрация открыта до 27 марта, а на направление "Концертные программы" до 1 апреля. Подробности на сайте студвесна72.рф.

Возрастное ограничение: 16+.