117 тонн молочной продукции экспортировали из Тюменской области в Казахстан в феврале

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

117 т молочной продукции экспортировали из Тюменской области в Казахстан в феврале. Груз в сопредельное государство производители отправили 29 партиями, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

В ходе контроля установлено, что ветеринарные сопроводительные документы оформлены согласно установленным правилам и требованиям страны-импортера. Качество и безопасность продукции подтверждены лабораторными исследованиями ФГБУ "ЦНМВЛ".