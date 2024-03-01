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117 тонн молочной продукции экспортировали из Тюменской области в Казахстан в феврале

Экономика, 17:23 12 марта 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

117 т молочной продукции экспортировали из Тюменской области в Казахстан в феврале. Груз в сопредельное государство производители отправили 29 партиями, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

В ходе контроля установлено, что ветеринарные сопроводительные документы оформлены согласно установленным правилам и требованиям страны-импортера. Качество и безопасность продукции подтверждены лабораторными исследованиями ФГБУ "ЦНМВЛ".

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# АПК , Россельхознадзор , экспорт

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