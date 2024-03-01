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Четыре населенных пункта газифицировали в Упоровском районе

Общество, 14:26 13 марта 2024

пресс-служба «Газпром межрегионагаз Север» | Фото: пресс-служба «Газпром межрегионагаз Север»

Четыре населенных пункта газифицировали в Упоровском районе. К газу могут подключить свои дома жители сел Одино и Коркино, деревень Дробинина и Боровушка, всего – 331 подворье, сообщает "Газпром межрегионагаз Север".

"От жителей всех четырех населенных пунктов поступило 43 заявки на газификацию, 21 домовладение подключено к сетевому газу", - рассказал директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Север" в Тюменской области Борис Хачатуров.

Для того, чтобы сельчане смогли газифицировать свои домовладения, компания построила межпоселковый газопровод и внутрипоселковые сети общей протяженностью более 32 км.

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# газификация , Упоровский район

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