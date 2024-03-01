  • 14 марта 202414.03.2024четверг
  • USD91,5449
    EUR100,1869
  • В Тюмени -2..-4 С 3 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Балетмейстер и гидробиолог вошли в топ-5 редких профессий Тюменской области

Общество, 11:41 14 марта 2024

Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Балетмейстер и гидробиолог вошли в топ-5 редких профессий Тюменской области. Организации заявили по одной вакансии для таких специалистов, сообщает региональный департамент труда и занятости.

Кроме того, предприятия готовы нанять двух бурильщиков эксплуатационного и разведочного бурения, трех ихтиологов, пять оптиков.

Отметим, что узнать подробнее об этих и других предложениях о трудоустройстве можно узнать на сайте "Работа России".

На третьей неделе марта работодатели заявили 18 тыс. 504 вакансий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# вакансии , занятость , трудоустройство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:09 14.03.2024Стенд Тюменской области "Любовь. Креатив. Море" посетили в Сочи более 7 тыс. человек
12:47 14.03.2024Детсад заплатит более 100 тысяч рублей заболевшей энтеритом девочке
12:36 14.03.2024В агрономии и дизайне презентаций посоревнуются тюменцы на чемпионате профмастерства
12:25 14.03.2024760 вопросов по истории Тюменской области подготовили эксперты для викторины "Люби свой край"