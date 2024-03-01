Балетмейстер и гидробиолог вошли в топ-5 редких профессий Тюменской области

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Балетмейстер и гидробиолог вошли в топ-5 редких профессий Тюменской области. Организации заявили по одной вакансии для таких специалистов, сообщает региональный департамент труда и занятости.

Кроме того, предприятия готовы нанять двух бурильщиков эксплуатационного и разведочного бурения, трех ихтиологов, пять оптиков.

Отметим, что узнать подробнее об этих и других предложениях о трудоустройстве можно узнать на сайте "Работа России".

На третьей неделе марта работодатели заявили 18 тыс. 504 вакансий.