Тюменские педагоги проводят мастер-классы для посетителей выставки "Россия"
Общество, 20:49 14 марта 2024
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Креативные мастер-классы проводят тюменские педагоги и студенты для гостей выставки "Россия" в Москве. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Всего подготовлено восемь мастер-классов. На них посетители узнают об особенностях ландшафтного дизайна, первой ветеринарной помощи и основах электромонтажа.
Напомним, на ВДНХ продолжается фестиваль профессий. Регионы демонстрируют многообразие современного рынка труда, помогают посетителям познакомиться с актуальными профессиями.