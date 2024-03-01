Тюменские педагоги проводят мастер-классы для посетителей выставки "Россия"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Креативные мастер-классы проводят тюменские педагоги и студенты для гостей выставки "Россия" в Москве. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Всего подготовлено восемь мастер-классов. На них посетители узнают об особенностях ландшафтного дизайна, первой ветеринарной помощи и основах электромонтажа.

Напомним, на ВДНХ продолжается фестиваль профессий. Регионы демонстрируют многообразие современного рынка труда, помогают посетителям познакомиться с актуальными профессиями.