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Тюменские педагоги проводят мастер-классы для посетителей выставки "Россия"

Общество, 20:49 14 марта 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Креативные мастер-классы проводят тюменские педагоги и студенты для гостей выставки "Россия" в Москве. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Всего подготовлено восемь мастер-классов. На них посетители узнают об особенностях ландшафтного дизайна, первой ветеринарной помощи и основах электромонтажа.

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Напомним, на ВДНХ продолжается фестиваль профессий. Регионы демонстрируют многообразие современного рынка труда, помогают посетителям познакомиться с актуальными профессиями.

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# ВДНХ , выставка , мастер-класс , педагоги

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