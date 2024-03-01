Голышмановский городской округ вышел в лидеры по явке избирателей в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Голышмановский городской округ стал лидером в Тюменской области по явке на выборы президента России. На 12 часов 17 марта там проголосовало 90,29 % избирателей, сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

Более 80% избирателей проголосовали в Омутинском, Ишимском, Аромашевском, Сладковском, Ялуторовском районах, Ишиме, Уватском и Ярковском районах, Тобольске, Упоровском, Юргинском, Вагайском, Казанском, Абатском районах и Заводоуковском городском округе.

Итоговая явка на 12 часов в регионе достигла 74,57 %.

Напомним, избирательные участки сегодня будут работать до 20 часов.