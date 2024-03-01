Владимиру Машкову подарили мерч с цитатой Александра Моора
Общество, 19:36 18 марта 2024
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Лонгслив с цитатой Александра Моора в адрес президента Владимира Путина "Человек, который изменил все"! подарил Народному артисту Владимиру Машкову тюменец, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Никита Белов встретился с артистом во время подготовки к выступлению на концерте в честь 10-летия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На мероприятии наш земляк исполнит свой трек "Человек, который изменил все".