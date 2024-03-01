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Владимиру Машкову подарили мерч с цитатой Александра Моора

Общество, 19:36 18 марта 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Лонгслив с цитатой Александра Моора в адрес президента Владимира Путина "Человек, который изменил все"! подарил Народному артисту Владимиру Машкову тюменец, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Никита Белов встретился с артистом во время подготовки к выступлению на концерте в честь 10-летия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На мероприятии наш земляк исполнит свой трек "Человек, который изменил все".

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# Владимир Машков , Крым

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