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Тюменцы выпустили социальный ролик о значимости добрых поступков

Общество, 12:15 19 марта 2024

скриншот видео "Счастье в добрых делах" | Фото: скриншот видео "Счастье в добрых делах"

Социальный ролик "Счастье в добрых делах", где показана значимость даже небольших добрых поступков для других, создали лидеры молодежных сообществ Тюмени. Его приурочили к Международному дню добрых дел, который отметили в России 15 марта.

На видео — молодые жители города, занимающиеся добровольческой деятельностью. С помощью видеоролика тюменцы решили показать, что каждый день любой человек своими поступками может сделать мир счастливее. Для этого не нужно много времени и ресурсов, и даже небольшой добрый поступок, простой знак внимания или слова поддержки могут стать началом больших изменений и принести другому человеку счастье.

Участниками стали: руководитель социального проекта "Краски жизни" Виктория Семиренская, руководитель "Волонтеров Победы" Тюменской области Дарья Терёхина, волонтеры фонда помощи животным "Потеряшки" Анастасия и Северина Перваковы, руководитель АНО "Вдохновение" Тимур Нигматуллин, федеральный координатор "Молодой гвардии Единой России" по УФО Владимир Сбитнев.

"Я приняла участие в съемках, чтобы на собственном примере показать, что делать добрые дела несложно. Ведь они не только помогают другому человеку, но и заряжают тебя самого: улыбками, словами благодарности, приятно проведенным временем. В видео мы также хотели продемонстрировать неравнодушное отношение к другим, чтобы как можно больше людей присоединялись в ряды волонтеров. Делать добро несложно, для этого не нужна специальная профессия, но это очень важно и необходимо", — поделилась Дарья Терёхина.

Посмотреть видео можно по ссылке, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

Видео создано в рамках медиапроекта "Медианаставник", который выиграл 1 млн рублей в "Росмолодёжь.Гранты".

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# волонтеры , добрые дела , мультицентр Моя территория

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