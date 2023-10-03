1 млн рублей выиграл тюменец в конкурсе Росмолодежи на проект "Медианаставник"

| Фото: со страницы Ивана Карачёва во ВКонтакте | Фото: со страницы Ивана Карачёва во ВКонтакте

Максимально возможный грант в размере 1 млн рублей в конкурсе Росмолодежи получили руководители проекта "Медианаставник" Иван Карачев и Мария Чумак из Тюмени. Вместе с лидерами молодежных сообществ и НКО региона будет создано и растиражировано восемь медиапродуктов.

"Я и моя команда уже не первый год реализуем инициативы, направленные на продюсирование лидеров и некоммерческих организаций региона: их выявление, обучение, продвижение и поощрение. Особое внимание в последнее время уделяем блоку продвижения: стремимся повышать узнаваемость молодых людей, которые делают социально значимые события и проекты в регионе, вдохновлять их примерами жителей и гостей области. Горим этим делом, именно поэтому реализуем все новые проекты, хотя за плечами уже есть и множество других", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" Иван Карачев.

Организаторы сделают четыре фотопроекта, снимут два ВК-клипа, один социальный ролик и документальный фильм к значимым международным и всероссийским датам. Каждый будет транслировать молодежи региона традиционные духовно-нравственные ценности, закрепленные в указе президента России.

Выигранный грант пойдет на создание и продвижение медиапродуктов во ВКонтакте и на объектах наружной рекламы. Кроме того, планируется разработать лендинг, где опубликуют все, что было создано в рамках "Медианаставника" и предыдущих проектов. Сайт распространят среди образовательных организаций, чтобы созданные продукты могли использовать для школьников и студентов.

"Итоговым событием станет пресс-показ проделанной работы представителям органов исполнительной власти, некоммерческих организаций, бизнеса и профильным специалистам, журналистам и молодежным сообществам", - добавил автор инициативы.

Проект стартует с января и завершится в конце сентября 2024 года.

Всего в конкурсе "Росмолодежь. Гранты", который прошел на тюменском фестивале "Паблик-арт выходные", победило 16 инициатив, из них 14 - из Тюменской области.

Виктория Макарова