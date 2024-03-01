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Кормовые площадки для косуль в двух районах сделали тюменские охотники

Общество, 17:01 20 марта 2024

Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Две кормовые площадки с сеном и вениками в охотугодях Аромашевского района и Голышмановского округа сделали охотники из Тюмени. Совместно с единомышленниками из района и д. Юрминки они выложили 100 веников, 900 кг сена, сообщает Госохотдепарамент Тюменской области.

"Проложили снегоходами 30 километров троп, заложили в солонцы 50 килограммов соли", – рассказывает участник биотехнических мероприятий Кирилл Сергеев.

А на днях для диких животных планируют обустроить 10 солонцов на территории общедоступных охотугодий Тюменского района. Кирилл Сергеев отметил, что он и другие охотники последовали примеру коллег, которые также устраивают кормовые площадки в лесах для подкормки косуль.

Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

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# Госохотдепартамент , косуля , охотники , подкормка

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