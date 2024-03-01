Тюменцы представят чай "Сибирский" на празднике "День оленевода"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Новинку — чай "Сибирский" — представит на празднике "День оленевода" в Салехарде тюменский магазин разнотравья "Дедушка рекомендует". Он появился в продаже в феврале 2024 года.

"Я начал создавать этот чай с ноября 2023 года. Его уже оценили в Тюмени, Челябинске и Магнитогорске. Сейчас впервые привез его в Салехард. Уверен, что чай встретят с большой радостью", — поделился в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" основатель бизнеса Рамиль Кабиров.

На "Дне оленевода" от магазина разнотравья "Дедушка рекомендует" представят травяные сборы, приготовленные по рецептам Рамиля Кабирова. В ассортименте — ягодные ("Облепиховый", "Лавандовый", "Черная смородина", "Пряный", "Сибирский") и классические чаи из трав.

Компания участвует в масштабном празднике третий год подряд. Рамиль Кабиров отмечает большую посещаемость "Дня оленевода". По подсчетам организаторов, в 2024 году на нем побывают 50 тысяч посетителей за два дня. Рамиль отметил, что за два года участия в "Дне оленевода" сделал определенные выводы и везет чаи, которые ждут местные жители. Основатель бизнеса говорит, что сам вырос на Севере и имел проблемы со здоровьем, которые наблюдают у детей, проживающих там.

"Здесь, на Севере, очень востребованы оздоровительные сборы. Все-таки климат сказывается на здоровье. По образованию я фитотерапевт, обучался в Институте восточной медицины РУДН на кафедре фитотерапии. Все оздоровительные сборы я тоже создаю сам. Они все проверены. Это чаи для печени, похудения, почек, легких. И здесь тоже есть новинка — универсальный сбор для желудочно-кишечного тракта. Сбор помогает от основных проблем по ЖКТ", — добавил Рамиль Кабиров.

Напомним, с 23 по 24 марта в Салехарде запланированы ярмарки, в которых примут участие 10 тюменских предприятий. В частности, жители Салехарда смогут попробовать мороженое "Тюменский пломбир", колбасы от "Ишимского мясокомбината", молочную продукцию от АО "Золотые луга", сыры от "Siньор Джованни" и другую продукцию.

Кроме того, будет представлен туристический потенциал Тюменской области. Гостей праздника угостят легендарным кофе с нефтью. Для красивых фотографий привезут арт-объекты — красную лошадку-качалку с урало-сибирской росписью и раму, на которой закреплен знаменитый тюменский ковер.

Инна Пахомова