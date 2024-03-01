Тюменцам покажут пять документальных студенческих короткометражек

| Фото: группа "Тюменское кино" во ВКонтакте | Фото: группа "Тюменское кино" во ВКонтакте

Пять документальных коротких метра представят тюменские студенты SAS в мультицентре "Контора пароходства" 23 марта. Над лентами ребята работали на протяжении двух месяцев.

Зрители увидят фильмы "Без таблеток" – об эксперименте студента, отказывающегося принимать лекарства при любом удобном случае, "Музей любви к человечеству" — о превращении дома в музей, где хранятся личные истории тех, кто жил или гостил здесь. Также сняты картины "Лизонька" — о молодом философе, "Когда домой?" — о студентке, которая переводится на заочное обучение ради путешествий, и "Выбирайте своих персонажей" — о молодом сотруднике МФЦ, занимающимся проведением настольных ролевых игр на досуге.

"Для всей команды это первая работа над документальным кино и первый опыт в медиапроизводстве в целом. С сотрудником МФЦ мы познакомились изначально как с мастером настольных ролевых игр. После узнали, что это не основная деятельность. Изначально нам эти области казались контрастными. Задумка заключалась в том, чтобы отразить в фильме этот оксюморон, совмещение несовместимого", - поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" студентка Школы перспективных исследований ТюмГУ Дарья Гаевская.

Работы созданы в рамках элективного курса "Медиапроизводство" под руководством режиссера, руководителя Moi-portal.ru Дмитрия Колобова. Он рассказал учащимся SAS о драматургии, сторителлинге, съемочном процессе и многом другом. Также была предусмотрена практика.

"Это работа будет оцениваться, как любой курс в университете, но на этом, все, конечно, не заканчивается. У ребят есть амбиции дальше попробовать свои силы в кинофестивалях. Возможно, после показа они внесут корректировки, потому что два месяца - маленький срок для производства продукта, и отправят заявки, а потом, не исключено, что выложат ленты в социальные сети", - сказал Дмитрий Колобов, добавив, что собирается в этом году организовать большой офлайн-проект по развитию тюменской киноиндустрии.

Сбор гостей на премьерные показы начнется в 12 часов 30 минут. После просмотра у каждого будет возможность пообщаться с создателями, героями и задать им вопросы.

Вход бесплатный, необходима регистрация по ссылке. Возрастное ограничение: 16+.

Виктория Макарова