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Противопаводковую дамбу в селе Вагай реконструируют к 2025 году

Общество, 13:42 21 марта 2024

департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

Реконструкцию противопаводковой дамбы в селе Вагай Тюменской области завершат в 2025 году. Это позволит предотвратить подтопление территории паводковыми водами, сообщает департамент ЖКХ региона.

Реконструируемый участок дамбы протяженностью 880 м проходит вдоль берега реки Вагай. В настоящее время он находится в предаварийном состоянии.

В ведомстве отметили, что подрядная организация на выполнение работ по реконструкции уже определена.

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# Вагайский район , весеннее половодье , дамба , реконструкция

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