Противопаводковую дамбу в селе Вагай реконструируют к 2025 году

| Фото: департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

Реконструкцию противопаводковой дамбы в селе Вагай Тюменской области завершат в 2025 году. Это позволит предотвратить подтопление территории паводковыми водами, сообщает департамент ЖКХ региона.

Реконструируемый участок дамбы протяженностью 880 м проходит вдоль берега реки Вагай. В настоящее время он находится в предаварийном состоянии.

В ведомстве отметили, что подрядная организация на выполнение работ по реконструкции уже определена.