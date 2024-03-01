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Тюменский боец СВО рассказывает студентам о противодействии терроризму

Общество, 12:58 21 марта 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменский боец из подразделения "Ермак" проводит для учащихся колледжей из новых территорий лекции по противодействию терроризму.

Он рассказывает, в частности, какая ответственность грозит за пособничество терроризму, и как правильно реагировать на провокации.

Военнослужащий с позывным "Крест" объяснил молодым людям, что вербовкой могут заниматься даже родственники, которые находятся на другой территории.

Боец призвал слушателей не совершать необдуманных действий, которые могут повлиять на будущее, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

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# СВО , студенты

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