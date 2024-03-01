Тюменский театр кукол представил в Липецке спектакль "Храбрый Юрка"

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Гастроли Тюменского театра кукол стартовали в Липецке в рамках программы "Большие гастроли". Артисты уже представили публике спектакль "Храбрый Юрка", сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

"Спектакль покорил сердца юных зрителей теплой и яркой атмосферой. Волшебный мир театра захватил всех, кто побывал в зрительном зале", – отмечают коллеги из Липецкого театра кукол, которые принимают тюменцев на своей сцене.

Всего в рамках гастролей состоится 12 показов спектаклей "Храбрый Юрка", "Игрушки" и "Невероятные путешествия барона Мюнхгаузена". А в апреле в Тюмень приедут липецкие кукольники с ответным визитом. Жителям областной столицы покажут спектакли "Корабль счастья", "Мальчик с пальчик", "Поминальная молитва" (16+).