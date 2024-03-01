ГИТИС ищет таланты среди тюменских молодых актеров

| Фото: МТЦ Космос | Фото: МТЦ Космос

Тюменские абитуриенты смогут в Сургуте пройти предварительные прослушивания в ГИТИС 3 и 4 апреля. Проект реализуется цифровой экосистемой МТС в рамках федерального образовательного проекта "Поколение М" совместно с Российским институтом театрального искусства – ГИТИС – при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Прослушивания на актерский факультет проведет преподаватель кафедры мастерства актёра ГИТИС, актриса театра и кино Марина Орел. Участниками прослушиваний могут стать воспитанники и выпускники музыкальных школ, театральных кружков и студий, учащиеся профильных учебных заведений Югры, Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Перми и других регионов Урала. Ребятам, планирующим участие в прослушиваниях, необходимо подготовить выступление – прочитать стихотворение, прозаический отрывок, басню. На выступление каждого абитуриента будет отведено до 10 минут.

До начала кастинга педагог ГИТИСа 3 апреля с 11 до 12 часов в Центре культуры и досуга "Камертон" (ул. Островского, 16а) в Сургуте проведет профориентационный мастер-класс, на котором расскажет о том, какую лучше программу готовить для поступления в театральный вуз, поделится рекомендациями по прохождению вступительных экзаменов. Для участия школьникам и выпускникам профильных учебных заведений необходимо пройти регистрацию по ссылке. Количество мест на мастер-класс и прослушивания ограничено. Участие бесплатное.

Регистрация на мастер-класс и предварительные прослушивания в ГИТИС также открыта на сайте.