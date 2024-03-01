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Поликлиники смогу покупать оборудование до 400 тыс. рублей за счет средств ОМС

Экономика, 16:38 26 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программа госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи расширена на 2024–2026 г. Благодаря изменениям медорганизации смогут приобретать техническое оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь на сумму до 400 тыс. рублей за единицу за счет средств ОМС, предусмотренных в рамках тарифа на оказание медпомощи.

По информации правительства РФ, ранее этот лимит не превышал 100 тыс. рублей. В структуру тарифа также включены расходы медицинских организаций на техническое обслуживание и ремонт такого оборудования и инвентаря.

В связи с тем, что с 2024 года часть объемов высокотехнологичной медпомощи оказывается в рамках базовой программы ОМС, постановлением, которое подписал председатель кабмина Михаил Мишустин, добавлены повышающие коэффициенты к зарплате медицинских работников, оказывающих высокотехнологичную помощь.

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