Поликлиники смогу покупать оборудование до 400 тыс. рублей за счет средств ОМС
Программа госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи расширена на 2024–2026 г. Благодаря изменениям медорганизации смогут приобретать техническое оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь на сумму до 400 тыс. рублей за единицу за счет средств ОМС, предусмотренных в рамках тарифа на оказание медпомощи.
По информации правительства РФ, ранее этот лимит не превышал 100 тыс. рублей. В структуру тарифа также включены расходы медицинских организаций на техническое обслуживание и ремонт такого оборудования и инвентаря.
В связи с тем, что с 2024 года часть объемов высокотехнологичной медпомощи оказывается в рамках базовой программы ОМС, постановлением, которое подписал председатель кабмина Михаил Мишустин, добавлены повышающие коэффициенты к зарплате медицинских работников, оказывающих высокотехнологичную помощь.