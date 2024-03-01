Поликлиники смогу покупать оборудование до 400 тыс. рублей за счет средств ОМС

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программа госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи расширена на 2024–2026 г. Благодаря изменениям медорганизации смогут приобретать техническое оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь на сумму до 400 тыс. рублей за единицу за счет средств ОМС, предусмотренных в рамках тарифа на оказание медпомощи.

По информации правительства РФ, ранее этот лимит не превышал 100 тыс. рублей. В структуру тарифа также включены расходы медицинских организаций на техническое обслуживание и ремонт такого оборудования и инвентаря.

В связи с тем, что с 2024 года часть объемов высокотехнологичной медпомощи оказывается в рамках базовой программы ОМС, постановлением, которое подписал председатель кабмина Михаил Мишустин, добавлены повышающие коэффициенты к зарплате медицинских работников, оказывающих высокотехнологичную помощь.