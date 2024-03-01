На 7 % снизилась заболеваемость ОРВИ в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 7 % снизилась заболеваемость ОРВИ в Тюменской области с 18 по 24 марта в сравнении с предыдущей неделей.

Заболеваемость гриппом также продолжает снижаться. Показатель заболеваемости COVID-19 составил 21,2 на 100 тыс. населения, что на 10 % ниже по сравнению с прошлой неделей. Заболеваемость преимущественно протекает в форме ОРВИ, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства напоминают,что не стоит забывать о правилах личной профилактики: тщательно мыть руки после прогулки, использовать кожные антисептики, проводить дезинфекцию гаджетов. При первых признаках заболевания не стоит заниматься самолечением. Необходимо сразу обращаться к врачу, чтобы вовремя начать правильное и эффективное лечение.