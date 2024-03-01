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Акции по привлечению внимания к теме детской аварийности на дорогах проведут в Тюмени

Общество, 19:52 26 марта 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Акции по привлечению внимания к проблемам детской аварийности на дорогах, в том числе безопасности детей пешеходов, юных велосипедистов проведут сотрудники Госавтоинспекции в дни каникул. Они будут работать вместе с общественностью и "родительскими патрулями", сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В 2024 году в регионе растет число ДТП с участием детей. В дорожных авариях один ребенок погиб, 81 ранен. Это больше, чем в 2023 году более чем на 20%.

Автоинспекторы прогнозируют массовое появление детей на улицах и во дворах, поэтому обращаются к родителям.

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# ГИБДД Тюменской области , дети , дорожная безопасность , каникулы

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