Акции по привлечению внимания к теме детской аварийности на дорогах проведут в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Акции по привлечению внимания к проблемам детской аварийности на дорогах, в том числе безопасности детей пешеходов, юных велосипедистов проведут сотрудники Госавтоинспекции в дни каникул. Они будут работать вместе с общественностью и "родительскими патрулями", сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В 2024 году в регионе растет число ДТП с участием детей. В дорожных авариях один ребенок погиб, 81 ранен. Это больше, чем в 2023 году более чем на 20%.

Автоинспекторы прогнозируют массовое появление детей на улицах и во дворах, поэтому обращаются к родителям.