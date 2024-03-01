В Уватском районе расставили приоритеты весенних задач

| Фото: Telegram-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова | Фото: Telegram-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова

Снабдить всем необходимым для стабильной работы котельные сел и деревень, находящиеся на левом берегу Иртыша, - одна из основных весенних задач для служб жилищно-коммунального хозяйства Уватского района, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

"Ледовая переправа для автотранспорта закрыта, поэтому нефть (а котельные в Алымке и Красном Яре работают именно на этом виде топлива) была в достаточном количестве завезена заранее, - отметил директор муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков. - Тем более, что весна все-таки постепенно вступает в свои права и расход котельных меньше, чем в холода. Что касается работы в зимний период, то можно сказать отработали без серьёзных аварий и отключений теплоснабжения. Все небольшие порывы устранялись в короткий срок.

Масштабные работы по модернизации систем ЖКХ в Уватском районе планируются на весенне-летний период.

"Отопительный сезон ещё не закончился, так что итоги зимнего сезона будем подводить чуть позднее, а что касается планов, то основное внимание будет уделено обновлению инфраструктуры. В частности, большие работы проведём в селе Ивановка, где планируем капитальный ремонт водонапорной башни и станций водоочистки. В селе Уват должны отремонтировать скважины и КНС, в Першино установить блочную станцию подготовки питьевой воды. С наступлением тепла приступим к осуществлению этих и других планов, - поделился глава Уватского района Вячеслав Елизаров.