В Тюменскую область съедутся уполномоченные по правам ребенка со всей России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

XXII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации пройдет в Тюменской области с 3 по 4 апреля. В центре внимания - роль института уполномоченных в сфере семейной политики, в том числе в развитии региональных систем поддержки семей с детьми.

Участниками станут уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель организационного комитета по проведению в России Года семьи Татьяна Голикова, губернатор Тюменской области Александр Моор, заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы Светлана Разворотнева и другие.

В программе первого дня запланировано проведение пленарного заседания, дискуссионных площадок, мастерских по обмену опытом. После состоится пресс-подход с участием уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и губернатора Тюменской области Александра Моора. 4 апреля участники посетят организации и учреждения Тюменской области, обладающие инновационным опытом работы по тематике съезда.

В течение двух дней эксперты разберут вопросы поддержки материнства, отцовства и детства, улучшения демографической ситуации, популяризации традиционных семейных ценностей, развитие региональных систем поддержки семей с детьми.

На площадке форума также будет развернута выставка фотографий семей Тюменской области "Дом там, где семья".

Отметим, что событие инициировала уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова при поддержке тюменского правительства.

Актуальная информация будет публиковаться в пресс-центре съезда в Telegram-канале.