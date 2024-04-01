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Акцию помощи приюту, пострадавшему от пожара, для животных объявили в Тобольске

Общество, 16:13 01 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Акцию "Чемодан добра" запустил мультицентр "Моя территория" в Тобольске. Горожане могут принести необходимое для приюта "Право на жизнь" до 21 апреля.

Напомним, 26 марта на территории приюта "Право на жизнь" произошел пожар. Огонь повредил два вагона-бытовки и надворные постройки. Погибло несколько щенков, находившихся в вагончике.

Для приюта можно передать корма для кошек и собак, смеси и паштеты для котят, крупы (гречка, рис) и макароны, наполнители для лотков, пеленки, перчатки, хозяйственные средства и многое другое. Со списком необходимого можно ознакомиться по ссылке.

Вещи можно оставить у администратора мультицентра "Моя территория".

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# бездомные животные , Тобольск

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