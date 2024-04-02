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В Нижнетавдинском районе полицейские задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотиков

Происшествия, 16:18 02 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1,12 гр. наркотиков изъяли полицейские у 40-летней тюменки на трассе Тюмень – Нижняя Тавда. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по ст. "Незаконные приобретение, хранение наркотических средств", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль Ford. Водитель иномарки пояснил, что работает таксистом и везет пассажирку из с. Юрты-Иска в областной центр. Полицейские заметили, что женщина проявляет явные признаки беспокойства и попросили её выйти из машины. Выйдя из салона иномарки, гражданка выбросила под ноги автоинспекторам пакетик с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это N-метилэфедрон массой 1,21 гр.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет. Фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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# наркотики , УМВД России по Тюменской области

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