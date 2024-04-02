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В Тюмени задержали водителя, сбившего 9-летнего мальчика

Происшествия, 17:35 02 апреля 2024

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Сотрудники Госавтоинспекции разыскали водителя, скрывшегося с места наезда на 9-летнего ребенка на пешеходном переходе на перекрестке улиц Самарцева и Ставропольской в Тюмени. Автомобилиста нашли благодаря записи видеорегистратора одного из автомобилей, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

39-летний водитель "Мазды" пояснил, что не заметил, что задел ребенка. Он рассказал, что ехал на зеленый сигнал светофора и не почувствовал удара. На заднем крыле автомобиле осталась потертость.

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

На тюменца составлен административный материал за оставление с места ДТП. Решение о мере ответственности примет суд. По закону это административный арест до 15 суток или лишение права управления транспортом на срок от года до полутора лет.

У автомобилиста нет грубых нарушений ПДД, но в 2023 году камеры на дорогах зафиксировали 13 фактов превышения им скорости.

Напомним, авария произошла вечером 1 апреля. Мальчик переходил дорогу, возвращаясь с прогулки. Школьник ушиб ногу.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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