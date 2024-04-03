670 тыс. российских семей улучшили жилищные условия за счет материнского капитала

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 670 тыс. семей улучшили свои жилищные условия за счет материнского капитала в 2023 г. Вопросам защиты материнства и детства, а также помощи семьям с детьми уделяется пристальное внимание, сказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время доклада в Госдуме 3 апреля.

"По поручению президента развивается целостная система поддержки – с момента беременности женщины, рождения ребенка и на всех этапах его взросления, до 17 лет. С января 2023 года действует единое пособие, которое предоставляется каждый месяц исходя из положения конкретной семьи. Оно было назначено почти на 11 миллионов детей и примерно 400 тысяч будущих мам", - уточнил он.

Родителям выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. В 2024 год оно увеличено почти до 50 тыс. рублей. Благодаря установлению единого тарифа на страховые взносы, выросла и максимальная сумма помощи по беременности и родам - с 383 тыс. до 565 тыс. рублей.

По программе материнского капитала на первенца можно получить более 630 тыс. рублей, на второго ребенка – 830 тыс. рублей. Продолжено внедрение механизмов социального казначейства. В такой формат переведено уже 42 меры соцзащиты, и почти 23 млн человек могут ими воспользоваться.

Налажена система информирования людей о положенной им помощи в некоторых жизненных ситуациях.