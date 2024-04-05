Спикеры из Москвы и Санкт-Петербурга прибыли в Тюмени на форум "Спутник"

| Фото: предоставлено организаторами | Фото: предоставлено организаторами

Почти 430 педагогов подали заявки на участие в форуме "Спутник". Мероприятие пройдет в Тюмени 6-7 апреля.

По результатам конкурсного отбора эксперты пригласили 150 участников из Тюменской, Курганской, Омской, Свердловской, Московской области и Ханты-Мансийского автономного округа. В течение двух дней они будут обучаться у спикеров, среди которых – одни из самых востребованных в стране спикеров по ТРИЗ-педагогике Антон и Евгения Гины (Москва), бизнес-коуч, ведущий тренер eduScrum Россия, специалист по геймификации Екатерина Бредихина (Санкт-Петербург) и другие.

"Одни из главных составляющих, на которые мы обращаем внимание при подготовке форума, – это высокий уровень компетенции спикеров, который основан на запросе педагогов. Некоторых спикеров мы привлекаем повторно, потому что про них спрашивают, к ним записываются. Например, у нас в пятый раз будет работать площадка психологической разгрузки, каждый раз мы получаем на нее море заявок. Повторно приезжают спикеры из Москвы и Санкт-Петербурга. Традиционно будет работать площадка, посвященная проектной деятельности", – рассказала руководитель центра "Новое движение" Татьяна Вешкурцева.

В 2024 году самым популярным по запросам стало направление "Креативный подход к образованию", "Нейросети в образовании" и "Практическая геймификация". Именно на "геймификацию" подала заявку и Екатерина Мокина. В своей заявке учитель начальных классов гимназии №16 указала, что педагог должен уметь удивлять; делать это не каждый день, но делать с особой периодичностью.

"Удивление – очень яркая эмоция, которая способна легко зафиксировать информацию в голове у ребенка. Такая информация будет подвязана с эмоцией, а это значит, что просто так этой информации уже не уйти из головы. Только яркий педагог, который способен своими действиями или словами добиться реакции у детей "Вау" или "Ого", может действительно дать знания, которые ребенок пронесет через всю жизнь. Педагог может одним или несколькими удивлениями привлечь внимание и интерес ребенка к определенной науке в целом", – написала она.

Напомним, в этот раз ключевой темой форума "Спутник" станет концепция "педагогики удивления". Мероприятие пройдет на базе "Школы перспективных исследований" (ул. 8 Марта, 2/1), Подробнее о программе VII форума "Спутник" можно узнать по ссылке.