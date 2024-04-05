Около восьми километров дорог отремонтируют в Абатском районе

| Фото: ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Около 8 км дорог регионального и межмуниципального значения отремонтируют по нацпроекту в Абатском районе в 2024 году, сообщает ГУС ТО.

У с. Ошепково на автомобильной дороге Абатское – Викулово (с 27 по 33 км) заменят 5,5 км покрытия. Также отремонтируют 2,3 км дорожного полотна на автомобильной дороге Абатское – Маслянский (29 - 31 км) у дер. Артамонова.

Дорожные службы на участках дорог заменят верхние слои асфальтобетона и восстановят обочины.

Отметим, в 2024 году в Тюменской области в нацпроект включены 166 участков дорог общей протяженностью 255,3 км, два моста и два путепровода.