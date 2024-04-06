Тюменцев предупреждают о последствиях весенней рыбалки

| Фото: vk.com/vk_mchs_72 | Фото: vk.com/vk_mchs_72

Сезон открытой воды на Туре начался. Рыбаков предупреждают о последствиях весенней рыбалки.

Сотрудники Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Тюменской области вышли в первый рейд на катере. Инспекторы уделяют внимание и наличию спасательных жилетов.

"Температура воды в Туре около трех градусов. Даже подготовленный человек, если он упал в воду, сможет продержаться не более десяти минут, затем мышечные судороги, возможная остановка дыхания, и печальные последствия", - сказал руководитель инспекторского отделения Тюмени Сергей Каплин.

Усиливают превентивную работу инспекторы ГИМС и с подрастающим поколением: на информационных уроках в учебных заведениях напоминают детям об опасности весенних водоемов и тонкого льда, сообщает пресс-служба регионального МЧС.