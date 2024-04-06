  • 6 апреля 20246.04.2024суббота
  • В Тюмени 0..2 С 6 м/с ветер северо-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменцев предупреждают о последствиях весенней рыбалки

Общество, 17:05 06 апреля 2024

vk.com/vk_mchs_72 | Фото: vk.com/vk_mchs_72

Сезон открытой воды на Туре начался. Рыбаков предупреждают о последствиях весенней рыбалки.

Сотрудники Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Тюменской области вышли в первый рейд на катере. Инспекторы уделяют внимание и наличию спасательных жилетов.

"Температура воды в Туре около трех градусов. Даже подготовленный человек, если он упал в воду, сможет продержаться не более десяти минут, затем мышечные судороги, возможная остановка дыхания, и печальные последствия", - сказал руководитель инспекторского отделения Тюмени Сергей Каплин.

﻿

Усиливают превентивную работу инспекторы ГИМС и с подрастающим поколением: на информационных уроках в учебных заведениях напоминают детям об опасности весенних водоемов и тонкого льда, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# инспекторы ГИМС , МЧС , река Тура , рыбаки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:21 06.04.2024Педагоги из разных регионов изучают новые подходы к образованию на форуме “Спутник” в Тюмени
18:48 06.04.2024Тюменцам предлагают перечислить дневной заработок на счет "Победа"
18:10 06.04.2024Выставку "Россия" посетили 10 миллионов гостей
18:05 06.04.2024Проект "Tyumen City" номинирован на Национальную премию "Хрустальный компас"