Студентка Тюменского медуниверситета выступит на Студвесне с авторской песней "Отпускаю"

| Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

Студентка Тюменского медуниверситета Екатерина Сушко выступит на областной "Студенческой весне" с авторской песней "Отпускаю". Это ее третий трек, который выйдет на музыкальных площадках.

"Песня отображает в себе конфликт двух людей, которые доходят до точки кипения, и, в определенный момент, понимают, что пора все отпустить и начать жить своей прекрасной жизнью, обратить внимание на себя. В ней рассматриваются проблемы отношений, отчасти внутренний конфликт, который может испытывать человек в сложных взаимоотношениях. Тема пришла на личном опыте, вложила свои личные переживания", - поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" автор музыкальной композиции Екатерина Сушко.

Девушка поет с четырех лет, отучилась в музыкальной школе и теперь музыка для нее стала отдушиной. По ее словам, когда она пишет и поет, то эмоционально отдыхает.

Сейчас тюменка обучается на четвертом курсе ТМУ на направлении "Лечебное дело".

"Вот такой я будущий поющий медик. В ближайшее время планирую еще писать тексты, а в целом у меня около 40 невыпущенных треков. Только два из них доступны широкой аудитории, третьим станет "Отпусти", - добавила Екатерина.

Песню, с которой студентка выступит на "Студвесне", она планирует опубликовать в Сети ближе к лету.

Отметим, с 1 по 15 апреля в Тюмени проходят отборочные этапы XXIX Областной студенческой весны. Кастинги направления "Музыкальное" состоятся 8, 9 и 10 апреля во Дворце творчества и спорта "Пионер". Итоги подведут на гала-концерте 15 апреля.

Расписание представлено на официальном сайте по ссылке.

Виктория Макарова