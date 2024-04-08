Глава Ишима призвал горожан максимально подготовиться к приходу весеннего паводка

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Степень готовности администрации Ишима и жителей к весеннему половодью обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям 8 апреля. Особое внимание – садоводческим обществам, которые пострадали от паводка в 2017 году.

"Я прошу жителей Ишима, если в семьях есть больные люди, или люди, которые проживают в садоводческих обществах, особенно Коммунальник-1, Коммунальник-2, Машиностроитель, Швейник - там никаких дамб нет. Нужно обязательно эвакуироваться, переезжать. Если есть возможность, к родственникам уехать. Вывести дорогостоящую технику, мебель, холодильники к родственникам, или у нас будет дополнительная информация, куда мы можем разместить. То есть нужно по-серьезному готовиться к весеннему паводку", - сказал глава города Федор Шишкин.

В Ишиме подготовлены пункты временного размещения для жителей. Питомцев - кошек, собак смогут принять в городском питомнике. Для более крупных животных предусмотрено одно из животноводческих хозяйств.

"Мы сегодня не можем точно предсказать, какая высотка отметки будет по весеннему паводку. С 2016 года мы не бездействовали, построили новые хорошие защитные сооружения на отметку 11-20, но в тоже время прогнозировать высоту воды пока сложно", - пояснил глава Ишима.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Напомним, в Тюменской области режим ЧС по паводку принят заблаговременно. Решение принял глава региона Александр Моор по итогам комиссии по ЧС.

Анжела Лебедева