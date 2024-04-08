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Александр Моор: в Тюменской области режим ЧС по паводку принят заблаговременно

Губернатор, 17:27 08 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Решение ввести на территории Тюменской области режим ЧС по весеннему паводку принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Режим устанавливается заблаговременно.

Об этом глава региона Александр Моор сообщил в своих аккаунтах в соцсетях 8 апреля.

"Обстановка на реках в регионе спокойная и контролируемая. Мы наблюдаем естественный постепенный подъем уровня воды за счет таяния снега и льда. Но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по паводку. Уровень в наших реках Ишим и Тобол прогнозируется высоким. Режим ЧС позволяет нам быстро реагировать на обстановку, которая складывается на реках. У оперативных служб в таких условиях больше полномочий для защиты населения и территорий", - пояснил он.

В Тюменской области подготовка к паводку прошла в плановом режиме. Проведены командно-штабные учения во всех муниципалитетах. Подготовлены свыше 2 тыс. 600 единиц техники, 194 единиц плавсредств.

Губернатор дал поручения главам районов и городов организовать работу пунктов временного размещения и еще раз проинформировать всех жителей о возможной опасности.

"Всем, кто находится в зоне вероятного подтопления, нужно собрать документы и ценные вещи, чтобы в случае получения сигнала максимально быстро покинуть зону ЧС. Не подвергать риску жизнь и жизни ваших родных. Дорогие земляки, мы держим ситуацию на контроле. Но надо быть всем готовыми к любому развитию ситуации. Об изменении обстановки будем информировать оперативно", - заверил Александр Моор.

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# Александр Моор , весеннее половодье , паводок , режим ЧС

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