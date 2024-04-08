Александр Моор: в Тюменской области режим ЧС по паводку принят заблаговременно

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Решение ввести на территории Тюменской области режим ЧС по весеннему паводку принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Режим устанавливается заблаговременно.

Об этом глава региона Александр Моор сообщил в своих аккаунтах в соцсетях 8 апреля.

"Обстановка на реках в регионе спокойная и контролируемая. Мы наблюдаем естественный постепенный подъем уровня воды за счет таяния снега и льда. Но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по паводку. Уровень в наших реках Ишим и Тобол прогнозируется высоким. Режим ЧС позволяет нам быстро реагировать на обстановку, которая складывается на реках. У оперативных служб в таких условиях больше полномочий для защиты населения и территорий", - пояснил он.

В Тюменской области подготовка к паводку прошла в плановом режиме. Проведены командно-штабные учения во всех муниципалитетах. Подготовлены свыше 2 тыс. 600 единиц техники, 194 единиц плавсредств.

Губернатор дал поручения главам районов и городов организовать работу пунктов временного размещения и еще раз проинформировать всех жителей о возможной опасности.

"Всем, кто находится в зоне вероятного подтопления, нужно собрать документы и ценные вещи, чтобы в случае получения сигнала максимально быстро покинуть зону ЧС. Не подвергать риску жизнь и жизни ваших родных. Дорогие земляки, мы держим ситуацию на контроле. Но надо быть всем готовыми к любому развитию ситуации. Об изменении обстановки будем информировать оперативно", - заверил Александр Моор.