Александр Моор: в Тюменской области режим ЧС по паводку принят заблаговременно
Решение ввести на территории Тюменской области режим ЧС по весеннему паводку принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Режим устанавливается заблаговременно.
Об этом глава региона Александр Моор сообщил в своих аккаунтах в соцсетях 8 апреля.
"Обстановка на реках в регионе спокойная и контролируемая. Мы наблюдаем естественный постепенный подъем уровня воды за счет таяния снега и льда. Но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по паводку. Уровень в наших реках Ишим и Тобол прогнозируется высоким. Режим ЧС позволяет нам быстро реагировать на обстановку, которая складывается на реках. У оперативных служб в таких условиях больше полномочий для защиты населения и территорий", - пояснил он.
В Тюменской области подготовка к паводку прошла в плановом режиме. Проведены командно-штабные учения во всех муниципалитетах. Подготовлены свыше 2 тыс. 600 единиц техники, 194 единиц плавсредств.
Губернатор дал поручения главам районов и городов организовать работу пунктов временного размещения и еще раз проинформировать всех жителей о возможной опасности.
"Всем, кто находится в зоне вероятного подтопления, нужно собрать документы и ценные вещи, чтобы в случае получения сигнала максимально быстро покинуть зону ЧС. Не подвергать риску жизнь и жизни ваших родных. Дорогие земляки, мы держим ситуацию на контроле. Но надо быть всем готовыми к любому развитию ситуации. Об изменении обстановки будем информировать оперативно", - заверил Александр Моор.