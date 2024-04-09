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50 бизнес-моделей представят начинающим предпринимателям в Тобольске

Экономика, 17:10 09 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Презентация бизнес-моделей для начинающих и действующих предпринимателей пройдет в Кванториуме (4 микрорайон, стр. 54) в Тобольске 10 апреля в 10 часов. Участникам представят 50 готовых комплексных планов открытия и развития бизнеса по самым востребованным направлениям.

Бизнес-модели включают описание продукта или услуги, стратегию маркетинга и продаж, план производства, финансовых прогнозов, рекомендации по снижению рисков и выбору поставщиков. Предприниматели разберут бизнес-модели и научаться ими пользоваться, рассмотрят доступные меры господдержки, получат консультацию по мерам финансовой поддержки.

Презентацию проведут сотрудники Центра "Мой бизнес" совместно с разработчиками и экспертами, которые занимались созданием бизнес-моделей, сообщает департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

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# господдержка , предпринимательство

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