В муниципалитетах Тюменской области готовятся к возможному паводку

р. Ишим в Абатском районе | Фото: информационный центр правительства Тюменской области р. Ишим в Абатском районе | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

К возможному паводку готовятся в районах Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Большую работу проделали в Абатском районе. По слова главы муниципального образования Игоря Васильева, начиная с 2017 года в районе отремонтировали дамбы "Южную" и "Северную". А также специалисты провели реконструкцию гидротехнических сооружений в с. Ощепково и садоводческом обществе "Междуречье". В ходе работ дамбы стали выше и шире.

"В Викуловском районе приведены в готовность к реагированию силы и средства муниципальных звеньев областной территориальной подсистемы РСЧС. Принимаем меры по обеспечению безопасности людей в период прохождения паводка. Проводим подворовые обходы населенных пунктов", - сообщил глава Викуловского района Андрей Лотов.

Начальник отдела ГО и ЧС администрации Казанского района Николай Каукин отметил, что обстановка на реке Ишим спокойная. Однако специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по паводку. Жителям улиц Совхозной и Советской в селе Казанское рекомендовали готовить вещи к эвакуации. Подробнее о том, куда можно заранее принести личные вещи - здесь.

"В территориях сейчас определяют запасы грунта и песка, мешков, с владельцами предприятий торговли проговариваем, сколько продуктов они могут закупить впрок. В марте в Червишево провели штабные учения, понимаем, как взаимодействовать со всеми службами спасения и экстренно эвакуировать население", - уточнила глава Тюменского района Ольга Зимина.

А глава Упоровского района Леонид Сауков рассказал, что на заседании оперативного штаба по подготовке к паводку разработали меры защиты населения территорий, подверженных подтоплению. Сотрудникам правоохранительных органов поручили усилить контроль за общественным порядком и по защите объектов.

Быть готовыми к любому развитию событий призвал глав сельских поселений глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг.