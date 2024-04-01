Новый пост противопожарной службы открыли в Ялуторовском районе

| Фото: противопожарная служба Тюменской области | Фото: противопожарная служба Тюменской области

Отдельный пост противопожарной службы Тюменской области №141 села Киева открыли в Ялуторовском районе. Он оснащен современным оборудованием и имеет подготовленный персонал, который будет отвечать за быструю реагирования на чрезвычайные ситуации, сообщают в ведомстве.

На церемонии открытия заместитель главы района Александр Аверин выразил благодарность за усилия, которые были приложены к открытию нового отдела. Он отметил важность его создания для обеспечения безопасности жителей поселения и предотвращения возникновения пожаров.