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Новый пост противопожарной службы открыли в Ялуторовском районе

Общество, 17:10 10 апреля 2024

противопожарная служба Тюменской области | Фото: противопожарная служба Тюменской области

Отдельный пост противопожарной службы Тюменской области №141 села Киева открыли в Ялуторовском районе. Он оснащен современным оборудованием и имеет подготовленный персонал, который будет отвечать за быструю реагирования на чрезвычайные ситуации, сообщают в ведомстве.

На церемонии открытия заместитель главы района Александр Аверин выразил благодарность за усилия, которые были приложены к открытию нового отдела. Он отметил важность его создания для обеспечения безопасности жителей поселения и предотвращения возникновения пожаров.

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# противопожарная служба , Ялуторовский район

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