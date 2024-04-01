Более 130 тюменских работодателей поучаствуют во Всероссийской ярмарке трудоустройства

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 1 тыс. 500 вакансий представят на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Тюменской области 12 апреля. Участниками станут свыше 130 работодателей региона, пишет информационный центр областного правительства.

Ярмарка состоится во всех территориальных отделениях Кадрового центра "Работа России", а также в учреждениях культуры и среднего профессионального образования с 10 до 15 часов. Ключевыми площадками станут Тюменских технопарк и Тобольский многопрофильный техникум.

"Для соискателей — это возможность пройти собеседование сразу с несколькими работодателями, найти работу как внутри своего региона, так и за его пределами. Школьники, в свою очередь, познакомятся с востребованными профессиями региона и узнают, где можно получить образование", - сказал директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

Подробности можно узнать на сайте.