  • 10 апреля 202410.04.2024среда
  • USD92,7463
    EUR100,7473
  • В Тюмени 1..3 С 0 м/с ветер северный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Более 130 тюменских работодателей поучаствуют во Всероссийской ярмарке трудоустройства

Общество, 20:31 10 апреля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 1 тыс. 500 вакансий представят на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Тюменской области 12 апреля. Участниками станут свыше 130 работодателей региона, пишет информационный центр областного правительства.

Ярмарка состоится во всех территориальных отделениях Кадрового центра "Работа России", а также в учреждениях культуры и среднего профессионального образования с 10 до 15 часов. Ключевыми площадками станут Тюменских технопарк и Тобольский многопрофильный техникум.

"Для соискателей — это возможность пройти собеседование сразу с несколькими работодателями, найти работу как внутри своего региона, так и за его пределами. Школьники, в свою очередь, познакомятся с востребованными профессиями региона и узнают, где можно получить образование", - сказал директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

Подробности можно узнать на сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# работодатели , ярмарка вакансий

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:31 10.04.2024Более 130 тюменских работодателей поучаствуют во Всероссийской ярмарке трудоустройства
20:19 10.04.2024В Тюмени не будут перекрывать движение на время ремонта дорог на улицах Льва Толстого и Барнаульской
20:12 10.04.2024В Ялуторовском районе проведут масштабные учения по тушению лесных пожаров
20:01 10.04.2024Территорию Александровского сада в Тобольске изучили археологи