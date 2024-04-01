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Боец СВО из Казанского района спас сослуживцев от атаки беспилотника

Общество, 17:35 11 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Боец СВО с позывным "Батя" из с. Онохино Казанского района спас сослуживцев от атаки беспилотника. Контрольно-пропускной пункт подразделения "Ермак" атаковал беспилотником с неизвестным боеприпасом, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Жертв среди личного состава удалось избежать благодаря военнослужащему. Он, находясь в наряде, первым засек вражеский БПЛА и оповестил сослуживцев. Все бойцы успели отойти в укрытие.

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# беспилотник , СВО

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