Боец СВО из Казанского района спас сослуживцев от атаки беспилотника

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Боец СВО с позывным "Батя" из с. Онохино Казанского района спас сослуживцев от атаки беспилотника. Контрольно-пропускной пункт подразделения "Ермак" атаковал беспилотником с неизвестным боеприпасом, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Жертв среди личного состава удалось избежать благодаря военнослужащему. Он, находясь в наряде, первым засек вражеский БПЛА и оповестил сослуживцев. Все бойцы успели отойти в укрытие.