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Звание "Заслуженный деятель науки РФ" присвоили тюменскому эндокринологу

Общество, 18:46 12 апреля 2024

пресс-служба ТюмГМУ | Фото: пресс-служба ТюмГМУ

Звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации" присвоено профессору Тюменского медуниверситета Людмиле Суплотовой. Указ о награждении подписал Владимир Путин.

Людмила Суплотова — главный внештатный эндокринолог департамента здравоохранения Тюменской области.

Является одним из создателей современного научного направления в эндокринологии, связанного с изучением эпидемиологии, диагностикой и прогнозированием течения расстройств функции эндокринных желез и поиска путей наиболее эффективных способов их профилактики. В этом вопросе она признана одним из лидеров профессионального сообщества, сообщает пресс-служба медуниверситета.

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# врачи , ТюмГМУ

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