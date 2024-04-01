Звание "Заслуженный деятель науки РФ" присвоили тюменскому эндокринологу

| Фото: пресс-служба ТюмГМУ | Фото: пресс-служба ТюмГМУ

Звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации" присвоено профессору Тюменского медуниверситета Людмиле Суплотовой. Указ о награждении подписал Владимир Путин.

Людмила Суплотова — главный внештатный эндокринолог департамента здравоохранения Тюменской области.

Является одним из создателей современного научного направления в эндокринологии, связанного с изучением эпидемиологии, диагностикой и прогнозированием течения расстройств функции эндокринных желез и поиска путей наиболее эффективных способов их профилактики. В этом вопросе она признана одним из лидеров профессионального сообщества, сообщает пресс-служба медуниверситета.