Звание "Заслуженный деятель науки РФ" присвоили тюменскому эндокринологу
Общество, 18:46 12 апреля 2024
| Фото: пресс-служба ТюмГМУ
Звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации" присвоено профессору Тюменского медуниверситета Людмиле Суплотовой. Указ о награждении подписал Владимир Путин.
Людмила Суплотова — главный внештатный эндокринолог департамента здравоохранения Тюменской области.
Является одним из создателей современного научного направления в эндокринологии, связанного с изучением эпидемиологии, диагностикой и прогнозированием течения расстройств функции эндокринных желез и поиска путей наиболее эффективных способов их профилактики. В этом вопросе она признана одним из лидеров профессионального сообщества, сообщает пресс-служба медуниверситета.