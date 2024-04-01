Юные тюменцы примерили на себя роли участников Студвесны

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Юные тюменцы приняли участие в фотопроекте "Дети в творчестве" и примерили на себя профессии деятелей культуры. На снимках ребята изображают представителей творческих профессий: художника, балерину, музыканта, кинорежиссера, SMM-специалиста и дизайнера. Фотографии ассоциируются с участниками концертных и неконцертных направлений Областного фестиваля "Студенческая весна".

Как сообщает "КП-Тюмень", фотокарточки оформлены в виде страниц из книги с бумажными куклами. Дети одеты в повседневную одежду, а вокруг них расположены аксессуары и предметы, олицетворяющие профессии: берет художника, пачка балерины, гитара и другие.