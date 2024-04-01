Страны СНГ ремонтируют газотурбинное оборудование в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Высокотехнологичное газотурбинное оборудование страны СНГ чаще стали отправлять в Тюмень на ремонт, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

"Обмен визитами с белорусской стороной продолжает приносить результаты. На днях у нас впервые побывал представитель одной из крупнейших белорусских генерирующих компаний. Предмет договора - ремонт газотурбинного оборудования. Можно сказать, что в этой сфере Тюмень стала основным партнёром Беларуси. Кроме того, сейчас на ремонте находится газотурбинное оборудование из Казахстана", - сказал генеральный директор завода "Базовое машиностроение" Павел Гончаров.

Предприятия нефтегазового кластера все активнее выходят в том числе и на внешние рынки. Потребность в ремонте газотурбинных двигателей сейчас велика, причём не только в России.

"Раньше зарубежные двигатели отправляли на ремонт западным производителям, сегодня такой возможности нет. Зато есть возможность улучшить свои компетенции, что мы и видим на примере тюменского завода "Базовое машиностроение"", - отметил руководитель ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич.