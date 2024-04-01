Отборочный этап конкурса "Радуга" объединил более тысячи участников из 14 муниципалитетов

| Фото: предоставлено Людмилой Шабановой | Фото: предоставлено Людмилой Шабановой

Творческие коллективы и исполнители из 14 районов Тюменской области стали участниками первого зонального отборочного этапа XXIV областного национального фестиваля-конкурса детского художественного творчества "Радуга". Свои номера конкурсанты представили во Дворце культуры села Омутинское 13 апреля.

По словам заместителя председателя регионального отделения "Ассамблеи народов России" Тюменской области Людмилы Шабановой, всего было представлено 158 номеров. В зале царила невероятная атмосфера.

"Выступили более тысячи участников: русские, татары, белорусы, казаки, казахи, армяне, финно-угры и представители других национальностей. Все номера потрясающие. Были танцевальные постановки, вокальные, танцевальные номера. Звучали темы семьи и патриотизма. Зал аплодировал стоя, когда на сцене выступали семейные династии", - поделилась она.

XXIV областной национальный фестиваль-конкурс детского художественного творчества "Радуга" в 2024 году проходит в рамках Года семьи и посвящен теме "Патриотизм как основа будущего России". Участники выступают в номинациях: самодеятельное художественное творчество, вокал, хореография, инструментальное исполнение на национальных инструментах, художественное слово, семейные ансамбли, а также видеопрезентации на тему ""Моя семья – мое богатство".

Следующие зональные отборочные туры конкурса состоятся через неделю в Тюмени. 20 апреля выступят конкурсанты из Тюменского, Ярковского районов, из Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковского городского округа, 21 апреля - представители Юргинского, Исетского, Упоровского, Ялуторовского и Нижнетавдинского районов.

Конкурс "Радуга" проводится в соответствии с реализацией Стратегии государственной национальной политики РФ с целью выявления, сохранения и развития творческого потенциала национальных самодеятельных творческих детских, молодёжных коллективов и солистов для формирования и развития духовно-нравственных ценностей в обществе.

Учредителями и организаторами фестиваля-конкурса являются областной комитет по делам национальностей, региональное отделение "Ассамблеи народов России", Тюменский государственный институт культуры, ДНК "Строитель", а также администрации муниципальных районов и городских округов Тюменской области.

Любовь Голышева