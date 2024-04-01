В Тюмени подвели итоги областного фестиваля Студвесна

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Обладателей Гран-при объявили на гала-концерте XXIX Областного фестиваля "Студенческая весна" в ДК "Нефтяник" 15 апреля. Лучшие студенты получат возможность войти в состав делегации Тюменской области на "Российской студенческой весне".

"Вы должны помнить, что именно вы открываете в Тюменской области весну. Мы рассчитываем на то, что ваши сердца, энергия, творческий задор растопят землю настолько, что вся паводковая вода уйдет", — сказала на открытии директор департамента образования и науки Тюменской области Вероника Ефремова.

Руководитель департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике региона Ирина Широкова отметила, что на фестивале представлено достойное количество номеров, которые позже можно будет показать широкой публике на праздновании 80-летия Тюменской области.

Свои номера на концерте показали призеры, занявшие первые и вторые места. Среди них: ансамбль народного танца "Млада", танцевальные студии Sunrise "Russian слэм", Sunrise "Red Rush", студия хореографии ИГиН, а также студия "Юный дизайнер", стиль-студия "Кружева", студия моды "Фактура".

"Наша команда участвовала в направлении "Мода", где представляла коллекцию "Союз". Она нацелена на СССР. Были костюмы маляра, строителя, космонавта и другие. Мы выбрали эту тему, потому что сейчас большое количество времени уделяется истории, что важно. Еще недавно прошел День космонавтики, что нас тоже очень вдохновило. С этой коллекцией мы в итоге заняли второе место. Очень довольны итогом и думаем, что будем с ней еще участвовать в других конкурсах", — поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" участница студии моды "Фактура", студентка ТИУ Валерия Волочкова.

В результате Гран-при в категории А завоевала стиль-студия "Кружева" с коллекцией "Демоны Врубеля", в категории Б — студия "Юный дизайнер" с коллекцией "Дети окраин". В направлении "Театральное" и "Танцевальное" награду в категории Б получила театральная студия "Привыкай" с номером "Пусть приснится Рай…", в категории А — студия хореографии ИГиН с номером "Род". В "Хакатоне" обладателем награды в категории Б стала PentaPulse. Полный список победителей представлен в группе областной Студвесны.

"Студенческая весна важна для региона, потому что здесь огромное количество творческих студентов. Мне кажется, Тюмень это молодежный город, поэтому фестиваль из года в год достигает рекордных показателей по количеству заявок и участников. Это одно из самых массовых студенческих мероприятий", — подчеркнула исполнительный директор XXIX Областного фестиваля "Студенческая весна" Анастасия Егорова.

Отметим, что во время события в холле дворца культуры работала выставка неконцертных направлений фестиваля: "Интеллектуальные игры", "Видео", "Медиа", "Машины Голдберга", "Хакатон" и "Арт". Позже ее перенесут в молодежный театральный центр "Космос", где она будет действовать до конца апреля.

Напомним, "Российская студенческая весна" среди высших учебных заведений пройдет в Саратове с 26 мая по 1 июня. Мероприятие должно объединить более 3,5 тыс. студентов. Они будут соревноваться в 50 творческих номинациях по 10 направлениям.

Виктория Макарова