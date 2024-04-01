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В Тюменской области проводят эвакуацию населения из-за паводка

Общество, 13:20 16 апреля 2024

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Эвакуировать население из-за паводка начали в Тюменской области. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев 16 апреля. Он находится в Ишиме вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором.

"В ближайшие дни ожидается осложнение паводковой обстановки, уровень воды поднимается в Тюменской области. Поэтому с сегодняшнего дня проводится эвакуация жителей из населенных пунктов, которые попадают в зону предполагаемого подтопления. В регионе развёрнуты пункты временного размещения, в которых есть всё необходимое: питьевая вода, лекарства, продукты", - отметил полпред на заседании оперативного штаба.

В Казанском и Ишимском районах укрепляют и наращивают дамбы. По решению полпреда, будет увеличена группировка задействованных людей. На реке Ишим продолжаются подрывы льда силами военных инженеров, чтобы облегчить прохождение паводковых вод.

Подготовка к паводку продолжается и в муниципалитетах, которые находятся в русле реки Тобол. Полпред призвал глав районов и городов держать ситуацию на контроле и быть готовыми к неблагоприятному сценарию.

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# Владимир Якушев , паводок , эвакуация

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