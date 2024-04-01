Курорт мирового уровня с круглогодичным лыжным тоннелем планируется создать в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Курорт мирового уровня с круглогодичным лыжным тоннелем планируется создать в Тюмени. Объект предназначен для семейного отдыха, оздоровления, спорта и станет частью туристско-рекреационного кластера вокруг областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

"Когда мы смотрели на эту территорию, подумали, что есть смысл говорить не только о Червишевском тракте, но и о поперечном ему направлении - вдоль реки Пышмы. Понимаю, что потенциал этой территории в перспективе 20-50 лет в создании здесь сети баз отдыха, как термальных, так и для развития агротуризма есть. Но для этого требуется якорь – объект, который приведет сюда транспортную и инженерную инфраструктуру. Таким образом, было предложено вблизи областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" создать круглогодичный курорт мирового уровня, для семейного отдыха, оздоровления и спорта. Максимально комфортный и многофункциональный", - рассказал разработчик концепции кластера, исполнительный директор компании "Творческие Технологии" Вартан Аветов на презентации проекта в ходе конференции "Регион будущего. Туризм".

В рамках проекта предполагается построить лыжный туннель. Он рассчитан для занятий любителей и профессионалов. Идея нашла поддержку Федерации лыжных гонок и Союза биатлонистов России. Причем, тюменский тоннель станет одним из самых протяженных в мире – его длина составит 3 км. Также здесь создадут гостиничный комплекс с прямым доступом к тоннелю, конгресс-холлом, науко-градом, парком древнего моря и другими инфраструктурными объектами. Предварительная оценка туристско-экскурсионного потока - до 1 млн человек.

"Общий объем необходимого финансирования – 45 миллиардов рублей: 33,5 миллиарда - это средства размещения, еще 11,5 - сопутствующая инфраструктура. Будет создано три тысячи рабочих мест", - отметил разработчик концепции, генеральный директор и управляющий партнер Cronwell Hospitality Group Алексей Мусакин.

По его словам проектом уже заинтересовались крупные инвесторы, которые приезжали и поверили в него, готовы вкладываться: "Причем инвесторы крупные, якорные". Курорт может стать объектом для привлечения инвестиций и федеральных средств.

По оценке председателя правления Cronwell Hotels & Resorts Russia Дмитрия Колесникова, в зону интересов для дальнейшего развития попала также территория между Ялуторовским и Московским трактами Тюмени. Здесь есть потенциал для создания сети лесных баз отдыха. Большим туристическим хабом в этом случаем может стать музейный центр в Мичурино и "Жемчужине Сибири", а также Ирбитский тракт.

"В область нашего исследования включили 60 тысяч гектаров. Выводы говорят о том, что Тюмень нуждается в развитии агломерации. И ее частью должно стать создание нового курортного района, рассчитанного в том числе и на горожан", - уточнил Дмитрий Колесник.

Отметим, что проекты по развитию трех кластеров - "Жемчужина Сибири", долины реки туры и города Тобольска представляют сегодня в музейном комплексе им. И. Я. Словцова.

Оксана Корнеенкова, Инна Пахомова