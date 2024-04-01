Более 20 заявлений на материальную помощь семьям из-за паводка принято в Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 20 заявлений на материальную помощь семьям, чьи дома пострадали от паводка в Тюменской области, принято на утро 20 апреля. В Казанском районе поступило 19 заявлений о предоставлении выплат, деньги получили 12 семей. В Ишимском районе принято два заявления, по ним идет работа.

О выплатах на первоочередные нужды рассказал журналистам губернатор Тюменской области Александр Моор. Спонтанный брифинг главы региона состоялся в п. Плодопитомник Ишимского района, где вода уже подбирается к домам.

"По поручению губернатора органы социальной защиты и муниципальные администрации работают со списками граждан, чьи дома оказались подтопленными. Мы сами разыскиваем таких людей и помогаем оформить заявления. Кроме того, граждане, которые эвакуировались к родственникам, активно подают заявления через Госуслуги", – сообщила заместитель директора департамента социального развития Ирина Ожогина.

Выплату на первоочередные нужды можно оформить прямо в пунктах временного размещения. Пока людей, чьи дома подтопило, в ПВР нет, отметил Александр Моор. Многие переехали на время к родственникам или друзьям. В таком случае заявление можно подать в учреждении соцобслуживания по месту жительства, МФЦ или на портале Госуслуг.

Напомним, семьям, чьи дома подтопило, выплачивают 50 тыс. рублей на первоочередные нужды.